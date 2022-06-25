إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن على أراضي كيسان

أصيبت مسنة بقنبلة غاز، وآخرون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقفة منددة بوجود كسارة لأحد المستوطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، والتي ألحقت الضرر بالمواطنين وثروتهم الحيوانية التي يعتاشون منها.

وأفاد الناشط أحمد غزال ، بأن المواطنين في كيسان نظموا وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن، وما يقوم به من سلب الأرض لصالح توسيعها، حيث قام جنود الاحتلال بقمعهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى الى إصابة المسنة سعدة عبيات (65 عاما) بقنبلة غاز في القدم نقلت على إثرها إلى المستشفى، وآخرين بالاختناق.

وأضاف غزال أن جنود الاحتلال داهموا منازل المواطنين في كيسان، واحتجزوا رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات (33 عاما)، ونجله الطفل حسن.

وتشهد قرية كيسان تصعيدا واضحا بالاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون، من خلال الاستيلاء على أراضي المواطنين، ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول الى أراضيهم.