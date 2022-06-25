بالفيديو ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة أثناء الهبوط

عاش ركاب طائرة قادمة من جمهورية الدومينيكان إلى مطار ميامي الأمريكي، لحظات من الرعب خلال هبوط عنيف للطائرة.

ووثق أحد ركاب الطائرة رعب الركاب خلال الهبوط حيث اصطدمت الطائرة عدة مرات بمدرج الهبوط قبل أن تستقر الأمور.

ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي، فزع الركاب وصيحات الرعب بسبب اهتزاز الطائرة بشكل عنيف حتى أن بعضهم تشبث بالآخر من شدة الصدمات.

وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الهبوط الصعب.