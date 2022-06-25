هونيس: لو كان برشلونة في ألمانيا لأعلن إفلاسه

شن أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، هجوما لاذعا على برشلونة، بسبب رغبة الأخير في التعاقد مع المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.



وقال هونيس، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "برشلونة من المفترض أنه يريد التعاقد مع ليفاندوفسكي، في الوقت الذي عانوا فيه من دين بلغت قيمته 1,3 مليار يورو، قبل 6 شهور".

وأضاف: "إذا كان برشلونة متواجدا في ألمانيا، لتوجب عليه إعلان إفلاسه.. لكنهم يقدمون عروضا بملايين الدولارات للاعب بايرن".



وتابع: "وضعنا واضح.. روبرت يملك عقدا ممتدا حتى صيف 2023، وقد تعاقدنا مع ساديو (ماني) لزيادة المنافسة في الفريق.. نريد تعزيز القتال في كل المراكز.. لم نفكر في رحيل أي لاعب بعد التعاقد مع ساديو".



يذكر أن برشلونة تقدم بعرضين لضم ليفاندوفسكي، إلا أن بايرن ميونخ يتمسك باستمرار المهاجم البولندي، حتى نهاية عقده العام المقبل.