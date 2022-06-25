الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء وقود انتفاضتنا المستمرة ومقاومتنا المتوهجة في وجه المحتل

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 25/6/2022، الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً عقب اعتقاله مصاباً بجراح خطرة خلال مواجهات في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو الصهيوني يواصل إجرامه وساديته البشعة بحق أبناء شعبنا المدنيين والعزّل في أرضنا المباركة.

وشددت على أن هذه الدماء الزكية التي تسيل على امتداد الوطن السليب هي وقود انتفاضتنا المستمرة، ومقاومتنا المتوهجة في وجه هذا المحتل الذي لا يلجمه عن جرائمه وعربدته سوى استمرار المقاومة مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأهابت الحركة، بأبناء شعبنا وجماهيرنا الأبية في كل المدن والقرى والمخيمات إلى تلقين هذا الاحتلال درساً في صمودنا وثباتنا ومواجهتنا لجنوده وقطعان مستوطنيه على خطوط التماس حتى لا يستقر له مقام على هذه الأرض المباركة.

وتقدمت، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد محمد حامد، سائلةً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يكون دم نجلهم المسفوح على تراب فلسطين شفيعاً لهم يوم القيامة، ولعنة على القتلة المجرمين.