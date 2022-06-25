16 عاماً على عملية الوهم المتبدد.. أبو مجاهد :خيار أسر جنود الإحتلال الحل الأمثل لتحرير الأسرى

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين "أ.محمد البريم"أبو مجاهد" في الذكرى السنوية "ال16" لعملية الوهم المتبدد الخالدة ان عملية الوهم المتبدد فصلا مهما وواعدا من فصول معركتنا مع العدو الصهيوني من أجل تحرير الأسرى والأقصى سيخلدها التاريخ بمداد من نور .

وقال :" ستظل "عملية الوهم المتبدد المباركة" كابوسا يطارد الصهاينة المجرمين ويذكرهم بفشلهم الأمني والعسكري وإسقاط إدعاءاته بقدرته على الردع ومواجهة المقاومة الفلسطينية".

واعتبر أبو مجاهد ان إستراتيجية وخيار أسر الجنود الصهاينة ستظل الطريق والحل الأمثل والأنجع لتحرير الأسرى وكسر قيدهم ، مشدداً على ان قضية الأسرى في سجون العدو الصهيوني ستبقى على رأس أولويات" الوية الناصر صلاح الدين" الذراع العسكري" للجان المقاومة في فلسطين" وكافة فصائل المقاومة" وعملية الوهم المتبدد لن تكون الأخيرة.

ووجه أبو مجاهد التحية لأرواح قادتنا الشهداء " أحمد الجعبري أبو محمد "" و أبو عوض النيرب"" وعماد حماد و محمد أبو شمالة"" ورائد العطار ""وهشام أبو نصيرة"ولكل من ساهم بالتخطيط والتنفيذ والمشاركة في هذه العملية المباركة التي شكلت نموذجا لإنتزاع الحق بالقوة.

ووجه التحية لأرواح الشهيدين الذين إرتقيا في هذه العملية، وهم حامد الرنتيسي، ومحمد وفروانة،ولوحدة الظل التي احتجزت الجندي "شاليط" لأكثر من" 5 سنوات" وأفشلت كافة المحاولات للوصول إليه عبر معارك أمنية و عسكرية فاشلة .