 قيادة الجهاد تزور نادي شباب رفح لتهنئته بحصوله على بطولة الدوري الممتاز

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة رفح يتقدمهم عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، نادي شباب رفح الرياضي لتهنئتهم بحصولهم على بطولة الدوري الممتاز لعام 2021-2022.

وكان في استقبال الوفد الزائر، رئيس النادي أ. جلال أبو نار وأعضاء مجلس الإدارة.

ووجه الشيخ عزام تهنئة حركة الجهاد الإسلامي لإدارة وأعضاء ولاعبي نادي شباب رفح على هذا اللقب الرفيع.

وأشار إلى أن نادي شباب رفح نال هذا الكأس بفضل لاعبيه وإدارته الحكيمة، التي استطاعت الوصول به لأفضل المستويات، لافتاً أن نادي شباب رفح لم يغادر ساحة البطولات اطلاقاً متمنياً لهم دوام الفوز .

وتمنى عزام واقعاً أفضل للحالة الرياضية ، داعياً إلى ضرورة الإلتزام بالأخلاق في الملاعب, والابتعاد عن التعصب، سائلاً المولى عز وجل أن يتجاوز شعبنا المحن التي تعصف به.

ودعا خلال كلمته، نادي شباب رفح إلى ضرورة إطلاق مبادرة للتوافق والتقارب والتضامن بين الأندية الفلسطينية لنبذ التعصب وتحقيق الوئام الداخلي والاجتماعي .

بدوره، شكر "أبو نار" وفد الجهاد الإسلامي على زيارته، مثمناً دورهم الريادي على كافة الأصعدة والأنشطة إلى جانب عملهم الجهادي والسياسي اللافت.