إصابة 131 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

أُصيب، الجمعة، 131 فلسطينيا، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال تفريق الجيش، مسيرات منددة بالاستيطان في مواقع متفرقة في شمالي الضفة.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال استخدم الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرات منددة بالاستيطان في بلدات بيت دَجن شرقي نابلس، وبيتا، وقريوت، جنوبي المدينة، وكفر قدّوم شرقي قلقيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها إن طواقمها تعاملت مع 131 إصابة، بينها 9 بالرصاص المعدني، ومسعف متطوع أُصيب بقنبلة غاز في الوجه؛ وإصابة 4 مواطنين جراء السقوط؛ و117 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس.