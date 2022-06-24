غزة: وزارة العمل تصدر تنويهاً مهماً حول تصاريح العمل في الداخل المحتل

أصدرت وزارة العمل في غزة ، مساء اليوم الجمعة، تنويها مهما، بشأن تصاريح العمل في الداخل المحتل.

و أوضحت الوزارة أن كل من لديه سجل تجاري ( حقيقي ) لن يتم ترشيح اسمه من طرف و وزارة العمل ضمن الأسماء التي سيتم إرسالها للشؤون المدنية، فالتصاريح التي تصدر هي للعمال فقط، في حين أن السجلات التجارية الحقيقية هي للتجار.

عملنا فقط لمن لا سجل تجاري له بتاتاً، أو من عنده سجل تجاري مرمز (#) فقط.

و أكدت الوزارة أن هناك شروطاً لمن يتم ترشيحه للحصول على تصريح عمل وهي على النحو التالي:

أولاً: أن يكون متزوجاً، وعمره يزيد عن 26 عاماً

ثانياً: ألا يكون موظفاً، أو صاحب دخل ثابت

ثالثاً: ألا يكون عليه منع قضائي من السفر

رابعاً: ألا يتجاوز عمره الـ ٦٠ عاماً

خامساً: ألا يكون لديه سجل تجاري حقيقي