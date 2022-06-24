المكسيك تسلّم معدات طبية لمستشفى "الأونروا" في قلقيلية

سلم ممثل المكسيك في فلسطين بيدرو بلانكو بيريز، معدات طبية لمستشفى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قلقيلية، بقيمة 200 ألف دولار.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة قلقيلية عبد الرحيم جبر إن الوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي AMEXCID ومن خلال مكتب المكسيك التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قدمت هذه المساهمة دعما للمستشفى، مشيرًا إلى أن الأجهزة شملت جهاز الموجات فوق الصوتية "التراساوند"، وبنك دم، وخمسة أجهزة مراقبة قلب وضغط، بالإضافة إلى عربات طوارئ.

وثمن جبر موقف المكسيك الداعم لفلسطين وخاصة قضية اللاجئين، متمنيًا تقديم مزيد من الدعم لتعزيز صمودهم.

بدوره، قال بيريز إن المكسيك تقدّر وتدعم الأعمال التي تقوم بها "الأونروا"، ليس فقط الخاصة بتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن، وتوفيرها للخدمات الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم، بل أيضًا باعتبارها عاملاً وعنصرًا أساسيًا في ضمان ممارسة حقوق الإنسان.

وأضاف أن المكسيك تدرك نقص الموارد والتمويل الذي تواجهه "الأونروا"، مما يحد من جهودها، أضف الى ذلك ما نجم عن جائحة كوفيد-19 من آثار اجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن بلاده ترى أن الدور الذي تقوم به "الأونروا" أساسي ولا غنى عنه ما دام الوضع النهائي للاجئين الفلسطينيين لم يحُسم.

وتابع أن "المكسيك، وبصفتها من الدول الملتزمة بحل القضايا والنزاعات بالتسوية السلمية، تؤكد من جديد التزامها بدعم جهود المجتمع الدولي في البحث عن حل شامل وسياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، يعيشان معًا بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأفاد بيان صدر عن ممثلية المكسيك لدى دولة فلسطين إلى أن هذه المساهمة تضاف إلى مساهمتها السنوية للأونروا، والتي بلغت العام الماضي 750 ألف دولار، خُصصت لتمويل وشراء معدات طبية وأدوية أساسية للمراكز الصحية التابعة للوكالة في قطاع غزة.