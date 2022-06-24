9 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم مراسل تلفزيون فلسطين خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة 9 منهم، والعشرات بالاختناق بينهم الصحفي أنال الجدع.

وقال شتيوي إن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين الذين تصدوا لهم بالحجارة وحالوا دون اقتحامهم للبلدة رغم محاولاتهم المتكررة.

وأضاف أن هذه المسيرة ستدخل عامها الـ12، مؤكدا الاستمرار فيها حتى تحقيق كامل أهدافها التي تنسجم مع المشروع الوطني بإنهاء الاحتلال عن كامل أرضنا، وتمكين شعبنا من إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.