عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت وبيت دجن بنابلس وقلقيلية

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي قريوت جنوب نابلس وبيت دجن شرقها.

وذكرت المصادر الطبية، أن 130 فلسطينيًا أصيبوا في مواجهات مع قوات الحتلال في نابلس وقلقيلية.

وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة 82 مواطنًا بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبورين وقريوت جنوب.

ففي قريوت، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في القرية.

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية انطلقت تنديدا بإقامة بؤرة استيطانية، واقتحام المستوطنين المتكرر لنبع قريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين نبع القرية، حيث يسعون في الآونة الأخيرة، للاستيلاء على نبعي المياه الرئيسيين الذين يغذيان القرية، وهما نبع قريوت وعين سيلون الأثريين.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين يحاولون حرمان أهالي القرية من مياههم التي تُستخدم في الشرب وري الأراضي الزراعية القريبة من النبعين، حيث يقومون بشكل متكرر باقتحام المكان، ويتصدى لهم المواطنون العزّل بصدورهم العارية دفاعًا عن قريتهم وأراضيهم ومواردهم.

أما في بيت دجن، فقد أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ "وفا" بأن متطوعا في الإغاثة الطبية أصيب بقنبلة غاز في الوجه خلال مواجهات اندلعت في بيت دجن، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.