الاحتلال يمنع مؤسسة "سانت إيف" الحقوقية من الوصول لمسافر يطا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مؤسسة حقوقية أجنبية من الوصول إلى مسافر يطا جنوب الخليل، خلال تنظيم المواطنين لفعالية منددة بقرار التهجير في المنطقة.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال منعت موظفي المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "سانت إيف" من دخول المسافر للإطلاع على أوضاع المواطنين، وتوثيق مشاهداتهم، وأعادتهم الى داخل أراضي العام 1948 بعد احتجازهم لعدة ساعات.

وأضاف الجبور أن أهالي المسافر، وإقليم حركة فتح، ونشطاء المقاومة الشعبية في بلدة يطا أقاموا صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بمنطقة عين البيضا التي شق فيها الاحتلال شارعا استيطانيا يصل الى مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين.

واشار إلى أن الاحتلال استولى على الآف الدونمات لشق هذا الشارع الاستيطاني، تعود ملكيتها لعائلات: دعيس وأبو زهرة ومخامرة وعائلات أخرى.