حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع ترحب بإطلاق مشروع رسم الخرائط 

رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين، بإطلاق مشروع رسم الخرائط لمنطقة بوسطن بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة، والتي تشمل أسماء المنظمات والهيئات والأفراد المتواطئين مع نظام الفصل العنصري الصهيوني والداعمين له.

وثمنت الحملة في بيان صحفي لها، اليوم الجمعة، هذا المشروع، معتبرة إياه خطوة متقدمة في فضح وكشف الجهات الداعمة للاحتلال الصهيوني، وزيفهم في التغطية على الجرائم المركبة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكدت الحملة على أن هذا المشروع الداعم للقضية الفلسطينية، متوافق مع القانون والمبادئ الدولية، ومتماشي مع العدالة الإنسانية.

ووجهت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع، التحية والتقدير للنشطاء والقائمين على هذا المشروع، ومحاولاتهم الابداعية لبناء وعي جمعي عالمي مناهض للفصل العنصري، وللجرائم الصهيونية، والعمل على نزع الشرعية عن هذا الاحتلال الفاشي.