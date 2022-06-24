تيليغرام تمنح ميزات جديدة لنسخته المدفوعة

أعلن تطبيق تيليغرام بشكل رسمي، مؤخراً عن إطلاق الخدمات المدفوعة Telegram Premium ومنحها العديد من المميزات الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لتيليغرام، بافل دوروف :"فإن جميع الميزات الحالية ستظل مجانية".

ويُشار إلى أنه يخطط تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية لجلب الإعلانات إلى نظامه الأساسي، والتي قد لا يكون بعض المستخدمين من المعجبين بها، لذلك، تتعهد خدمة الاشتراك بإزالتها تمامًا.

كما سيتخلى تيليغرام أيضًا عن بعض القيود في الخدمة المجانية، حيث إن الإصدار المدفوع يوفر سرعة تنزيل أسرع وما يصل إلى 4 جيجابايت من حجم التحميل، وهو ما يجب أن يكون الأفضل للمستخدمين المحترفين.

ويتضمن الإصدار المدفوع أيضًا تحويل الصوت إلى نص وميزات إدارة الدردشة المتقدمة، كما اشتملت القائمة الموسعة من تيليغرام المدفوع كذلك على الملصقات والصور المتحركة و "ردود الفعل الفريدة".

وذكرت العديد من المواقع التي تختص بالأمور التقنية :"إن سعر تيليغرام المدفوع يبدأ من 4.99 دولارات شهريًا، لكن لم يتم تأكيده بعد".

ويُشار إلى أنه لجأ تيليغرام إلى الحصول على تمويل خارجي لدفع فواتير الخادم، بما في ذلك أكثر من مليار دولار في تمويل الديون العام الماضي.

جدير ذكره أنه كانت تيليغرام قد أعلنت مؤخرًا، أنها تجاوزت 700 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهي واحدة من أكثر 5 تطبيقات شعبية في عام 2022 حتى الآن.