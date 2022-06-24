الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل قيد الانشاء بمسافر يطا

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بوقف بناء منزل قيد الانشاء في منطقة الفرا بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال منسق الجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور :" أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن عيسى إبراهيم حرب، بوقف البناء في منزله قيد الانشاء على مساحة 120 مترا مربعا، في منطقة الفرا بمسافر يطا".

ويُشار إلى أنه هذه المنطقة قريبة من مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين عنوة في منطقة مسافر يطا.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال صعدت مؤخراً من هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي في منطقة مسافر يطا؛ بهدف السيطرة على المنطقة وضمها لصالح المستوطنات القريبة.