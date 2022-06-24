إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين

أصيب شاب، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت في البلدة التي اقتحمتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الذي قام بعمليات مداهمة لعدد من المنازل.

وأوضحت المصادر، بأنه أطلقت قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة بلدة قباطية في مدينة جنين حيث دارت مواجهات مع الشبان هناك.