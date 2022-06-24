التحذير من "تسونامي" تضرب دولاً عربية على المتوسط

حذرت منظمة "اليونسكو"، أمس الخميس، من تعرض عدة دول ساحلية على البحر المتوسط لخطر حدوث موجات تسونامي بحلول العام 2030.

وأوضحت المنظمة، انها ستقوم بتدريب جميع المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر في حالة حدوث تسونامي على كيفية التعامل مع الأمر.

ويُشار إلى أنه تعتبر اليونسكو أن نظام الإنذار العالمي من تسونامي ليس كافيا لإنقاذ الأرواح، لذا يجب أيضا تدريب المجتمعات الساحلية على الاستجابة بالطريقة الصحيحة.

وتؤكد المنظمة، على أنه على الرغم من أن غالبية موجات تسونامي تؤثر على سكان المناطق الساحلية في منطقتي المحيط الهادئ والمحيط الهندي، إلا أن جميع مناطق المحيطات معرضة للخطر.

وتشير العديد من الإحصائيات إلى أن احتمال حدوث موجة تسونامي تتجاوز متراً واحداً في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الثلاثين عاما القادمة يقترب من 100%.

وقالت المنظمة :"أن 78% من موجات تسونامي ناتجة عن النشاط الزلزالي، و 10% بسبب النشاط البركاني والانهيارات الأرضية، و 2% بسبب نشاط الأرصاد الجوية".