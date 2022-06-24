الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين لبوا نداء الفجر في المسجد الأقصى الذي أطلق عليه النشطاء اسم "هبة الكرامة".

وكانت صدرت العديد من الدعوات المقدسية؛ للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والمشاركة في صلاة جمعة "هبة الكرامة"، ضمن جهود التصدي لانتهاكات واعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الأقصى والقدس.

وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الهبة وشد الرحال إلى مسرى رسول الله "المسجد الأقصى"، مؤكدةً أن هبة الأقصى خُطّت بالدماء، لذلك يجب النفير إلى ساحات المسجد الأقصى بشكل دائم.

وبدورها دعت حركة "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني، إلى شد الرحال والرباط والمشاركة في التواجد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك؛ تجسيدًا لوحدة الفلسطينيين وتلاحمهم صفًّا واحدًا في الدفاع عن "الأقصى".

ويُشار إلى أنه انطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.