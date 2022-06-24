طريقة عمل المسخن بالدجاج، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل شبه يومي العديد من الوصفات اللذيذة للأكلات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل أكلة المسخن، والتي تشتهر في بلاد الشام وخاصة في فلسطين، وهي من الأكلات المميزة التي تحرص الكثير من السيدات على إعدادها في المنزل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل المسخن بالدجاج

أكلة المسخن

ويُعد طبق المسخن أشهر الأكلات الفلسطينية، ويحضر بالدجاج مع خبز الطابون اللذيذ، والبصل، وما يميزه هو بهار السماق الأحمر ليعطيه مذاقاً مميزاً وطيباً، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل المسخن.

طريقة عمل المسخن بالدجاج

أولاً: المقادير:

- 2 كيلو بصل مفروم

- دجاجة مقطعة ومسلوقة

- 3 اكواب زيت الزيتون

- نصف كوب سماق

- 2 ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة كبيرة فلفل أسود

- 3 أرغفة خبز طابون

- لوز وصنوبر حسب الرغبة للتزيين

طريقة عمل المسخن بالدجاج

ثانياً: طريقة التحضير

- يسلق الدجاج بالطريقة التقليدية مع وضع (ورق الغار، هيل، كبش قرنفل، حبة بصل، ملح).

- نقوم بوضع الزيت في قدر على النار ثم يضاف البصل ويترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ثم يضاف الملح والفلفل الأسود.

- ثم نضيف الدجاج على البصل ويترك لمدة 5 دقائق.

- ثم نقوم بأخذ الدجاج ووضعه على صينية خبز، ويضاف عليه ملح وفلفل أسود وبهارات، ويشوى بالفرن حتى يحمر لونه.

- نحضر خبز الطابون، ويغطس بزيت البصل، ويرص في صحن التقديم، ثم يضاف البصل على الرغيف المغطس بالزيت ثم نضيف السماق ثم المكسرات، ونكرر العملية حتى تنتهي طبقات الخبز.

- نضيف الدجاج فوق طبقة الخبز الأخيرة ويزين بالمكسرات.

وبالهناء والشفاء، أملين أن يكون نال المقال على إعجابكم.