روسيا: لا إمكانية بالسماح بالعودة للمفاوضات مع أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو لا ترى إمكانية أن يُسمح بعودة أوكرانيا إلى المفاوضات مع روسيا.

وقال لافروف :" إنه بكل سرور سوف نقبل دعوة رئيس بيلاروس للاجتماع على الأراضي البيلاروسية، لكنني لن أفكر في الأمر".

وأضاف :"الآن لا أرى فرصة لأن يتم السماح للجانب الأوكراني بطرح هذا، ونحن لن نطرح أي شيء بأنفسنا، لا أرى إمكانية أن يتم السماح لهم بالاستفادة من العودة إلى إجراءات التفاوض".

وكان وافق قادة الدول الأوروبية الـ27، أمس الخميس، على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مشيرا إلى "لحظة تاريخية" مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

جدير ذكره أنه على صعيد جبهات المعارك في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية مكثفا قصفه لمدينتي دونيتسك وسيفيرودونيتسك والتقدم في الشرق ويحكم حصارهما، بينما تواصل كييف جهودها للحصول على أسلحة من الغرب والتقدم نحو الاتحاد الأوروبي، وسط تفاؤل باستئناف المفاوضات مع موسكو.