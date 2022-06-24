الطقس: أجواء حارة في فلسطين اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 24-6-2022، بأن توالي الحرارة اليوم رحلتها نحو الإرتفاع ويسود جو حار الى شديد الحرارة في كافة المناطق. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوال الخمسة درجات مئوية. ومن المتوقع أن تسجل المناطق الغورية والبحر الميت قيم أربعينية مع جو شديد الحرارة. الرياح تكون غربية الإتجاه. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 25-6-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي الثلاثة درجات مئوية . ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. مساءاً يسود جو لطيف ومنعش ولله الحمد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 26-6-2022

يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.