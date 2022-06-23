أعراض مرض السكري في بدايته وبدون تحليل عند الشباب والنساء ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع البلدان العربية عن اعراض مرض السكري عبر محركات الانترنت لا سيما محرك جوجل الشهير وهذا الامر استدعى من فريق فلسطين اليوم المضي قدما في كتابة المقالة التي توضح لكم كامل التفاصيل مع ارفاق فيديو لطبيب يوضح تلك العلامات.

وحرصنا على شرح أعراض مرض السكري في بدايته وبدون تحليل عند الشباب والنساء كون اهتمامات الناس في البحث عنها ارتفعت في الأيام الأخيرة وهو ما دل عليه بيانات جوجل العالمي ، كما ونشير إلى أن مرض السكري هو مرض مستعصي في جميع الدول وعدم اكتشافه من بادئ الامر قد يؤدي إلى خطر المرض.

أعراض مرض السكري

أولا: الإرهاق

ثانيا: سهولة الاستثارة

ثالثا: تَغَيُّم الرؤية

رابعا: العطش الشديد

خامسا: كثرة التبوُّل

سادسا: الشعور بالجوع الشديد

سابعا: فقدان الوزن غير المبرر

ثامنا: وجود الكيتونات في البول (الكيتونات هي نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون التي تحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين المتاح).

ويحرص الفريق دومًا على نشر سلسلة مقالات صحة مثل هذه المقالة بعنوان عصائر طبيعية لا ترفع نسبة السكر لدى مرضى السكري ، وبحسب خبير تغذية فإنها لا تشكل أي خطر لدى مرضى السكري بمجرد تناولها، بل تحافظ على صحتهم دون أي أعراض قد طرأ عليهم.

وقالت خبيرة التغذية، د. ايناس شلتوت ، أن العصائر التي ارفقناها لكم لا تركز فيها نسبة سكر وهي مفيدة لمرضى السكري، عكس العصائر الموجودة في المحالات التجارية والتي تحتوي على نسبة سكر مركزة.

وحذر شلتوت، من تناول العصائر الجاهزة خصوصًا المشروبات الغازية التي تحتوي على مواد حافظة لأنها ترفع نسبة السكر لدى المرضى، ما قد يدهور حالتهم الصحية.

أعراض مرض السكر المبكرة

أولا: التعب .

ثانيا: كثرة الالتهابات .

ثالثا: تستغرق جروحك وقت أطول للشفاء .

رابعا: الشعور بالوخز في الأطراف .

خامسا: فقدان الوزن غير المبرر

سادسا: زيادة التبول.

سابعا: جفاف الفم .

ثامنا: ضعف النظر .

اعراض مرض السكري عند الشباب والنساء

عصائر مفيدة لمرضى السكري :

عصير الليمون الطبيعي:

ويعتبر عصير الليمون الطبيعي من أكثر العصائر الذي يحافظ على نسبة السكر في الدم، وهو ما يفضله الكثيرون لتناوله.

وعلى المُعدّ أن يحضر حبة ليمون ويعصرها مع كوب من الماء ويضع عليه بدائل السكر بدل السكر العادي، ثم يشربها .

عصير البرتقال الطبيعي:

ويعمل عصير البرتقال الطبيعي على الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما وتجد الكثير من المرضى يفضلون تناول عصير البرتقال.

وعلى المريض أن يضع حبتان برتقال مع كوب ماء والتحلية ببدائل السكر، ويكون جاهزًا بذلك للشرب.

عصير كنتالوب الطبيعي:

ويحافظ عصير الجوافة الطبيعي على نسبة السكر في الدم، وتجد الكثير من المرضى يفضلون تناول عصير الجوافة.

وما عليك سوى صنع عصير كنتالوب بأخذ من خلال وضع ثمرة كنتالوب مع 3 أرباع كوب ماء، مع ربع كوب لبن، وبهذه الخلطة للعصير يكون جاهزًا للتناول.

عصير الخيار والنعناع والبطيخ :

وهو مزيج رائع من الخضار والفواكه، محلى بالبطيخ والعسل، وأفضل طريقة لتقديمه باردة.

السعرات الحرارية: 200 سعرة حرارية (لكل وجبة)

محتوى الكربوهيدرات: 30 جرام (لكل وجبة)

العناصر الغذائية: فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والفولات والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والثيامين والريبوفلافين والبروتين النباتي

مكونات العصير:

نصف كوب من أوراق النعناع الطازجة

نصف كوب ماء

1 قرنبيط طازج مفروم خشن

2 كوب من البطيخ الناضج المفروم

1 خيار طازج مقطع إلى مكعبات صغيرة

2 ملاعق كبيرة من العسل

1 كوب ثلج مبشور

طريقة تحضير العصير:

أولاً: يُمزج القرنبيط والبطيخ والخيار جيدًا في محضر الطعام. ثم أضيفي أوراق النعناع ونصف كوب ماء.

ثانيًا: يُسكب في كوب من الثلج المجروش و 2 ملاعق من العسل ويستمر التحضير.

ثالثًا: يمكن إضافة ملعقة كبيرة أخرى من العسل حسب الرغبة وتقديمها باردة.

ويحتوي هذا العصير على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية مع طعم لذيذ ومقرمش.

عصير الجوافة الطبيعي:

كما يحافظ عصير الجوافة الطبيعي على نسبة السكر في الدم، لذلك يفضل بعض المرضى تناول عصير الجوافة.

حيثُ يضع الشخص ثمرة من الجوافة مع كوب ماء مع بدائل سكر، أو ثمرة جوافة مع 3 أرباع كوب ماء وربع كوب لبن ، ثم وضعها مع بدائل سكر، وهيك تكون العصير جاهز للشرب.

أسباب مرض السكري

أولا: السمنة.

ثانيا: قلة النشاط البدني.

ثالثا: التغيرات في أنواع الأطعمة فالأغذية الشائعة اليوم تشمل المأكولات الجاهزة التي تسبب السكري.

عوامل خطر المرض السكري

أولا: العمر: عمر أكبر أو يساوي 45 سنة.

ثانيا: ارتفاع ضغط الدّم: حيث يكون أعلى من 90 /140 ملليمتر زئبق.

ثالثا: فرط الكولسترول: المقصود هنا ارتفاع الكوليسترول الضار.

رابعا: ارتفاع مستوى ثلاثي الغليسيريد في الدم: وهو أحد أنواع الدهنيات الموجودة في الجسم.

خامسا: أمراض الأوعية الدموية: حيث في حال وجود تاريخ شخصي للإصابة بهذه الأمراض.

سادسا: ولادة طفل ذو وزن كبير: تاريخ شخصي لدى النّساء ولدن أطفالًا ذو وزن أعلى من 4.1 كيلوغرام.

سابعا: الوزن: وزن زائد معرّف على أن مؤشر كتلة الجسم أكبر أو يساوي 25.

ثامنا: الوراثة: قريب عائلة من الدّرجة الأولى مريض بمرض السكري.

تاسعا: العرق: فئات عرقية معيّنة ومعروفة بخطورة مرتفعة لديها للإصابة بمرض السكري.

عاشرا: النشاط البدني: قلة النشاط البدني.