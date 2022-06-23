الموافقة على ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

وافقت قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح لعضوية الكتلة في الاتحاد الأوروبي.

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في مؤتمر صحفي: إن "زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشّح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ميشال: "اتفاق قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. إنها لحظة تاريخية".

من جهته، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره "لحظة فريدة وتاريخية".

وكتب زيلينسكي، على تويتر "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".

وتشن روسيا حربا عسكريا شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد ان علمت مسبقا عن نية انضمام كييف إلى حلف الناتو على اعتبار ان الأخير اللدود اللدود لها وهو ما يضع الامن القومي الروسي في خطر التهديد.