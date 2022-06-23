الشيخ عكرمة صبري: أساسيات المسجد الأقصى باتت مكشوفة بفعل حفريات الاحتلال

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، اليوم الخميس، أن أساسات المسجد الأقصى أصبحت مكشوفة بفعل حفريات الاحتلال الاسرائيلي، موضحًا أنه "أي زلزال قوي سيدمر هذه الأساسات بعد إزالة الاحتلال للأتربة المحيطة".

وقال صبري، في تصريح صحفي: إن "الحفريات التي يقوم بها الاحتلال في محيط المسجد الأقصى هي حفريات قديمة حديثة بدعوى البحث عن آثار لليهود.

وأضاف خطيب الأقصى، "جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه فشلوا في تنقيبهم وبحثهم ولم يجدوا دليلاً واحداً له علاقة بالتاريخ اليهودي العبري".

وتابع: أن "ما يقومون به الآن هو تدمير للأثار الإسلامية فقد نزعوا عدد من الحجارة من الجدار الجنوبي للأقصى بالإضافة إلى الأتربة حول أساسات الأقصى ".

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع أي مسؤول في الوقف ولجنة الإعمار والمهندسين من الوصول إلى الموقع في جنوب المسجد من الخارج لذا لا ندري ما هو السبب في نزع هذه الحجارة.

واعتبر صبري أن ما يحدث اعتداء صارخ على المسجد الأقصى ولا بد من الحراك السياسي والرسمي والدبلوماسي لمتابعة هذه الاحداث لكي تتوقف الحفريات حول وداخل المسجد الأقصى