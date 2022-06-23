تظاهرة في حيفا تضامنًا مع المعتقل الإداري رائد ريان

تظاهر عشرات النشطاء، مساء اليوم الخميس، في مدينة حيفا داخل أراضي الـ 48، تضامنا مع المعتقل رائد ريان المضرب عن الطعام منذ 78 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

ورفع المشاركون في التظاهرة علم فلسطين واليافطات المساندة للمعتقل ريان وكافة المعتقلين داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مرددين الشعارات المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين، والمنددة بالقمع الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحقهم، كما أعربوا عن دعمهم الكامل للمعتقلين الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال.

يذكر أن ريان معتقل إداري سابق أمضى 21 شهرًا في الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقاله في 3/تشرين الثاني/2021 ليصدر بحقه أمر بالاعتقال الإداري مدة 6 أشهر ثم يتجدد 6 أشهر أخرى.

ويعاني ريان من ظروف صحية صعبة نتيجة لإضرابه المستمر عن الطعام، ورغم ذلك يرفض الاحتلال نقله من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى، ويمنعه من الخروج إلى "الفورة" إضافة لاحتجازه في غرفة فيها شباك صغير مغطى بحديد بحيث لا يدخل الهواء بشكل جيّد، ويعاقبه بمنعه من الزيارات لمدّة شهرين.