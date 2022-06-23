لافروف: يجب وقف اعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بضرورة وقف اعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا والتي سيتم بحثها أمميا خصوصا الضربة الأخيرة على مطار دمشق.

وشدد الوزير الروسي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في طهران: ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تجاه الأراضي السورية وآخرها الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي والتي أدت إلى تضرره وتوقفه عن العمل.

وقال الوزير الروسي: إن الضرر التي خلقه القصف الإسرائيلي على مطارق دمشق منوها أثر سلبًا على آلية إيصال الشحنات الإنسانية جوا.

ولفت الوزير إلى أن الجانب الروسي تقدم بطلب لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي أمميا ومعالجة هذا الأمر وعدم القبول به ومنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.