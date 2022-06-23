أمير قطر يلتقي بالرئيس المصري غدًا

يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم غد الجمعة، وذلك في أول زيارة له إلى مصر منذ سنوات.

وبحسب صحف قطرية، فإن الأمير القطري يزور مصر يوم غد، وأشارت إلى أن الأمير تلقى دعوة من السيسي لزيارة القاهرة، ردا على دعوة تلقاها السيسي في وقت سابق لزيارة الدوحة.

ويزور آل ثاني رواندا حاليا، تلبية لدعوة من رئيسها بول كاغامي، للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء حكومات الكومنولث، المقام بمركز المؤتمرات في مدينة كيغالي.

وكانت العلاقات المصرية – القطرية شهدت تطورا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا في 5 يناير 2021، كما وشهدت الأشهر الماضية تبادلا للزيارات الرسمية على مستوى الوزراء بين البلدين.