طالع طقس فلسطين اليوم وغدًا

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس الموافق 23-6-2022، بأن طقس فلسطين هذه الليلة من مساء اليوم، يكون الجو فيه دافئًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الجو يكون غدا الجمعة صافيا بوجه عام، حارا نسبيا إلى حار وجاف.

وذكرت أنه: "يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج".

وبخصوص طقس السبت المقبل، فقد لفتت دائرة الارصاد إلى أنه "يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج".