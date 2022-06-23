ياسر مزهر لـ "فلسطين اليوم": تجديد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة كان متوقعاً لهذا السبب!

أكد ياسر مزهر ممثل حركة الجـهاد الإســلامـي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن تجديد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة أمراً ليس مستغرباً، و ليس جديداً على هذا العدو الذي ينقض الوعود و الاتفاقات مع الأسرى، و التي كان آخرها الغاء قرار الإفراج عن الأسير عواودة و تجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر.

و أوضح مزهر في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم الخميس أن تجديد الاعتقال الإداري للأسير عواودة لم يكن مستبعداً، بل كان متوقعاً لا سيما أن الاتفاق مع مصلحة السجون لم يكن مكتوبا، و لم يحضره محامي الأسير، و بالتالي فإن الاتفاق لم يكن قانونياً.

و أضاف: "ليس جديدا على هذا العدو المجرم الذي ينكث عهوده باستمرار ، لكن للأسف الشديد أن الاتفاق الذي حصل مع الاسير خليل عواودة لم يكن مكتوبا بل كان وعدا شفويا، و هذا ما جعل العدو الصهيوني يقوم بالتجديد مرة أخرى للأسير خليل العواودة".

و بين مزهر بأنه عندما يكون الاتفاق مكتوباً، فإن الوعد يكون قانونياً بوجود محامي الأسير، و يتم الاتفاق على كل البنود والتواريخ وكل هذه الأمور المتعلقة بقرار الإفراج، بينما الاتفاق الشفوي غير ملزم ويجب أن يقترن بدليل .

و أشار مزهر الى أن العدو الصهيوني حاول دائما قتل الأسير الفلسطيني ببطيء، لافتاً الى أن الأوضاع الصحية للأسير صعبة للغاية، ومن المتوقع أن يعود للإضراب مرة أخرى.

و لفت الى أن الأسير عواودة لم يكن في وضع صحي جيد عندما تم الاتفاق معه على الافراج، بل إنه كان منهكاً من جراء اضرابه المفتوح عن الطعام، و لم يكن بكامل تركيزه بل كان في وضع صحي صعب.

و جددت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، أمر الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 111 يوماً علقه أول أمس الثلاثاء، بعد تعهدات بالإفراج عنه.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في تصريح صحفي:" إن سلطات الاحتلال تنقض وعوداتها وتعهدها بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة، وتصدر أمرًا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر بدأً من تاريخ 26/06/2022م حتى 25/10/2022م، بالرغم من خطورة وضعه الصحي".

وعلّق الأسير المضرب خليل عواودة، الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام.

يذكر أن الأسير عواودة (40 عاما) من مدينة الخليل متزوج وهو واحد من الأسرى الإداريين البالغ عددهم بحسب الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين 660 أسيرا.