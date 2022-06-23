"الجهاد": تجديد الاحتلال الاعتقال الإداري بحق خليل عواودة قرار إجرامي

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، أ . طارق عزالدين، اليوم الخميس، أن تجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الاداري بحق الأسير المجاهد خليل عواودة، قرار إجرامي من قبل الاحتلال خاصة أن وضعه الصحي غاية في الخطورة.

وشدّد عزالدين، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسير خليل عواودة وعدم الإفراج عنه يعتبر تصعيداً خطيراً بحقه.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد: إنه على المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن الأسير خليل عواودة الذي وصلت حالته الصحية لمرحلة الخطر الشديد.

وأضاف لقد سطَّر الأسير المجاهد خليل بعزيمته وإرادته أروع اَيات الصمود والتحدي وعبَّر عن إرادة شعبنا التي لا تلين، وسيبقى خليل وريان وكل الأسرى الأبطال نموذج للعطاء المبارك الذي لا ينضب.

وأوضح إن الأسرى داخل سجون الاحتلال هم رمز مقاومتنا، وهم رأس حربة في مواجهة السجان والاحتلال ولن تنكسر إرادتهم مهما فعل السجان المجرم.

ودعا عزالدين، جماهير شعبنا بكل شرائحه ومؤسساته بضرورة العمل على دعم صمود الأسرى والالتفاف حولهم وحول عوائلهم والدفاع عنهم بكل الطرق والوسائل.