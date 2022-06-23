شلح: نحن في حالة اشتباك مستمر مع الكيان الصهيوني

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد شلح، اليوم، أن الشعب فلسطيني في حالة اشتباك مستمر مع الكيان الصهيوني والطريق إلى القدس، قائلاً: ان "القدس هي بوصلة جهادنا"

جاء ذلك خلال رحلة ترفيهية نظمتها الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لطالبات الرابطة في جامعة الإسراء ، ظهر اليوم في منتجع الشاليهات السياحي غرب مدينة غزة.

وحضر الرحلة الترفيهية كلاً من: القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ.محمد شلح ،الموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني ، ومسؤولة الرابطة الإسلامية-طالبات أ.مروة مزهر إلى جانبهم لفيف من قيادة وكوادر الرابطة الإسلامية وطالبات الرابطة في جامعة الإسراء.

ورحب القيادي شلح بالطالبات مشيداً بدور المرأة الفلسطينية البارز في العمل الجهادي في الصراع مع العدو الصهيوني، فالمرأة الفلسطينية هي مصنع الرجال؛ لذلك لا نستطيع التخلي عن حضورهنّ حتى في العمل السياسي.

وعقّب شلح على تسمية الرابطة الإسلامية أنشطتها الصيفية بهذا الاسم قائلاً: "هو اختيار موفق أسوة بمعركة جلبوع الذي انتصر فيها أسرى الجهاد الإسلامي مع أحد أبناء شهداء الأقصى"، مضيفاً نحن في حالة اشتباك مستمر مع الكيان الصهيوني الزائل والطريق إلى القدس بوصلة جهادنا التي سلمنا مفاتيحها المؤسس فتحي الشقاقي ومن بعده رمضان شلح واليوم يقودها القائد زياد النخالة والذي يتحقق على يده هذا النصر الكبير.

وبدوره تحدث البسيوني عن المنح الدراسية التي تقدمها الرابطة الإسلامية لطلبتها بجامعة الإسراء و أوصى البسيوني الطالبات للجد والاجتهاد وصولاً لأعلى المراتب التي تؤهلنا للتصدر في المحافل العلمية الدولية.

ومن جانبها أكدت مزهر أن الرابطة الإسلامية ستواصل أنشطتها الصيفية اللامنهجية خلال الإجازة الصيفية وصولاً لمهرجانات التفوق الثانوية العامة.

ومن جانبهنّ شكر الطالبات المشاركات بالرحلة الترفيهية الرابطة الإسلامية على جهودهم خلال العام الدراسي.

















