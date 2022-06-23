بالفيديو موسم الأضاحي في 2022.. زيادة أسعار العلف تربك تجار المواشي في غزة..!

يتخوف تجار المواشي في قطاع غزة من فشل موسم الأضاحي هذا العام، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك مطلع الشهر المقبل، وسط ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بالمواشي إلى جانب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما يهدد نجاح هذا الموسم وتكبّد التجار خسائر مالية فادحة.

وحسب بيان سابق لوزارة الزراعة، فإن هناك ارتفاعًا سيطرًأ على أسعار المواشي هذا العام، حيث سترتفع بنحو (1) شيكل لكل كيلو غرام مقارنة بالعام الماضي، عازية ذلك إلى غلاء الحبوب والأعلاف، التي تشكل ما يقارب 70% من التسعيرة العامة.

السبب الرئيسي

صاحب سامي البطنيجي صاحب مزرعة للمواشي بغزة، أكد أن أزمة غلاء الأعلاف تؤثر بشكل أساسي على تجار المواشي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نسبة وتناسب بين غلاء سعر الأعلاف والسعر للمستهلك.

وقال البطنيجي في حديثه لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن التاجر هو الذي يتحمل الجزء الأكبر من العبء الذي يتعرض له تزامنًا مع هذا الغلاء، في سبيل عدم رفع الأسعار على المواطن بشكل كبير ودعم القدرة الشرائية".

وأضاف، أن الزيادة في سعر الكيلو (2) شيكل تعد زيادة قليلة مقارنة بغلاء سعر الاعلاف، لافتًا أن طن الذرة في السابق (1100) شيكل، وأصبح حالًيا (1850) شيكلًا، أما طن الأعلاف كان (1600) شيكل ويبلغ بعد الغلاء (2300) شيكل.

وأوضح البطنيجي هذه الأسباب ملقاة على كاهل تجار المواشي، مبديًا تخوفه من عدم تمكّن التجار من تغطية التكلفة التشغيلية الأساسية لهذا الموسم.

القدرة الشرائية

وبشأن القدرة الشرائية، تابع: " القُدرة ضعيفة منذ 15 عامًا وهي أسوء من عام إلى آخر، ففي الأعوام السابقة كنا نشتري 100 رأس من الماشية، اليوم تصل لـ (80-70) رأس من الماشية، كما أن الناس الذين يقوم بحجز الأضاحي هم ضمن طبقة معينة من المجتمع وهم ثابتون في شراء الأضاحي في كل عام".

وتوقع البطنيجي أن الجمعيات ممكن أن تساهم في إنجاح موسم الأضاحي، مشددًا على أن الأيام المقبلة هي الحاسمة خاصة، مع إقبال الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تشتري عدد كبير من المواشي وتقوم بتوزيعها في عيد الأضحى على الفقراء.

وعن دور تقسيط الأضاحي في إنجاح الموسم: أردف: "من يمتلك رأس المال من التجار من الممكن أن يساهم ذلك في إنجاح موسم الأضاحي، فالتاجر الذي يفتح باب التقسيط تكون القدرة الشرائية لديه أكثر من غيره من التجار الذين لا يقسطون".

أسعار المواشي في غزة حسب صاحب المزرعة سامي البطنيجي على النحو التالي:

سعر العجل الهولندي والمصري (17 شيكل)

سعر العجل الشراري (19-18 شيكل)

سعر العجل الليموزين (21 شيكل)

سعر العجل السمنتال (19 شيكل)

سعر الخروف البلدي (5 دنانير)

سعر الخروف العساف (6 دنانير)

سعر الخروف المستورد (5.5 شيكل)

ويعاني المواطنين في قطاع غزة أوضاعًا معيشية صعبة جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ عام 2006 حتى وقتنا الحاضر، فضلًا عن الاعتداءات العسكرية، التي كان آخرها العدوان "الإسرائيلي" في العام الماضي 2022، وأدت لتدمير البنية التحتية وقطاعي الصناعة والزراعة، ما فاقم معاناة الفلسطينيين.