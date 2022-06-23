مع من يخطط يوفنتوس التعاقد؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بإبرام صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية :" إن مدرب اليوفي، ماسيمليانو أليغري، طالب بتعزيز صفوف الفريق بلاعبين بارزين".

وأضافت الصحيفة :"أن اليوفي لن يتكفي بضم أنخيل دي ماريا وبول بوغبا مجانا بعد انتهاء تعاقدهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب".

وتابعت :"بل إن اليوفي يريد أيضا ضم نيمار جونيور لكن ذلك متوقف على مدى استعداده لخفض راتبه".

وأشارت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لبي إس جي وضع نيمار ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع هذا الصيف.

وأوضحت الشبكة، أن النادي الباريسي ينتظر العروض المقدمة لنيمار، لكن يبقى راتبه الضخم (30 مليون يورو سنويا) عقبة أمام الأندية الراغبة في ضمه.