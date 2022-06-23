حماس: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتهاكاته الخطيرة بحق المسجد الأقصى

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الاحتلال الصهيوني عن كافة تداعيات انتهاكاته الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من حفريات متواصلة في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، يُعدّ تهديداً مباشراً لأساسات وجدران المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة لطمس معالم مدينة القدس الإسلامية والتاريخية".

وأضافت " نحمّل الاحتلال المسؤولية وندعو إلى التحرك العاجل لحماية المسجد الأقصىإننا في حركة حماس نحذّر الاحتلال ونحمّله كامل المسؤولية عن تداعيات تلك الانتهاكات الخطيرة".

ودعت الحركة في بيانها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية الهاشمية المشرفة على رعاية المسجد الأقصى، إلى التحرك العاجل لوقف تلك المخططات الاستعمارية الخبيثة، حمايةً للقدس والمسجد الأقصى مسرى الرسول الكريم وقبلة المسلمين الأولى.