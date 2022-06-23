الشيخ صبري يُحذر: أساسات المسجد الأقصى باتت مكشوفة

حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من أن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تُجري حفريات في محيط المسجد الأقصى، حيث أصبحت أساساته مكشوفة.

وقال صبري في تصريحات صحافية :"أنّ أساسات المسجد الأقصى أصبحت مكشوفة بفعل الحفريات التي يقوم بها الاحتلال أسفله، وهو يراهن على زلزال قوي يدمر هذه الأساسات خاصة بعد إزالته للأتربة المحيطة بها".

وكان، قال مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس :"إن سلطة الآثار "الإسرائيلية" وجمعية "إلعاد" الاستيطانية، تجريان منذ فترة "حفريات مريبة وغامضة" في محيط المسجد الأقصى، وبخاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، مشددا على أنه يتابع ذلك بخطورة بالغة".

وأضاف المجلس : "نرصد منذ فترة قيام مجموعة من العمال وباستخدام أيضا الجرافات وآلات الحفر الكبيرة بالعمل بعجلة مريبة في ساحة حائط البراق وفي منطقة القصور الأموية، في المنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد الأقصى المبارك".

وتابع :"تفريغ الأتربة وعمل ثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد، وتفريغ للممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به من حفريات".

وأردف المجلس قائلاً: "لقد رصد المراقبون عمليات تكسير مستمر منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة، حيث يتم تحويلها لحجارة صغيرة بهدف إخفاء أثرها، وإخراجها على أنها طمم يذهب للقمامة، وذلك من قبل عمال حفريات تابعين لجمعيات استيطانية".

وحذّر من الاستمرار بالعبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية.