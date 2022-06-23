السيد نصر الله يستقبل هنيّة في بيروت

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الللبنانية بيروت.

وأفاد "حزب الله" في بيان له :"بأن السيد نصر الله التقى هنية والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة".

وذكر البيان أن الطرفين "بحثا تطوّر محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، مع التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزيّ له، والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية".

وكان قد وصل هنية والوفد المرافق له إلى بيروت، أول من أمس الثلاثاء، في زيارةٍ لعدة أيام يلتقي خلالها بمسؤولي الدولة والمرجعيات والفاعليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

ويُشار إلى أنه سيُلقي هنية كلمة المقاومة الفلسطينية أمام المؤتمر القومي الإسلامي في دورته الـ31 المنعقد في بيروت".