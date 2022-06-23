زيلينسكي يطالب "إسرائيل" بدعم عسكري.. فماذا قال؟

طالب الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي، اليوم الخميس، كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بتزويد بلاده بالسلاح.

وقال زيلينسكي منتقداً عدم تزويد "إسرائيل" بلاده بالأسلحة، :" "نريد الحصول على دعم حكومتكم".

ويُشار إلى أنه جاء ذلك في خطاب لطلاب ومحاضري الجامعة العبرية في القدس اليوم، الخميس.

وأضاف زيلينسكي :"كيف لا يمكنكم مساعدة الضحايا؟ أنتم وملايين آخرين في العالم،فدولة مثل لوكسمبورغ، وعدد سكانها أقل منكم بكثير، زودتنا بدعم كبير وأرسلت أسلحة إلينا، وربما هذا ليس كثيرا، لكنهم أعطونا كل ما بإمكانهم تقريبا".

وتابع :""ماذا بالنسبة لإسرائيل؟ فنحن ندرك أن هذا وضعا ليس بسيطا بالنسبة لكم، وبالإمكان النظر إلى بولندا، المهددة من قبل روسيا أيضا، فهي تزودنا بمساعدات لوجيستية واستقبلت ملايين الأوكرانيين في أراضيها، ومعظمهم أولاد ونساء بحثوا عن ملجأ".

واعتبر زيلنسكي أن العقوبات على روسيا هي مسألة أخلاقية، فهذه عقوبات على دولة تريد تدمير دولة مجاورة، وتعمل دول أوروبية كثيرة معنا ضد العدوانية الروسية، ولأسفنا لم نرَ "إسرائيل" تنضم إلى نظام العقوبات ضد روسيا".