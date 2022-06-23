"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن أنظمتها الإلكترونية

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، اليوم الخميس، تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن أنظمتها الإلكترونية.

وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كاملاً:

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن نيتها القيام بأعمال صيانة و تطوير على أنظمتها الإلكترونية، مما سيؤدي لتوقف خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء و شحن العدادات مسبقة الدفع (ذكي وهولي)و ذلك منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23/6/2022 الساعة 12 ليلاً و حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/6/2022.



لذا ندعو الإخوة المشتركين للتأكد من أرصدة عداداتهم مسبقة الدفع وشحنها عند الحاجة قبل موعد تنفيذ أعمال الصيانة و التطوير المعلنة.