"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن أنظمتها الإلكترونية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:39 م
23 يونيو 2022
"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن أنظمتها الإلكترونية
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أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، اليوم الخميس، تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن أنظمتها الإلكترونية.

وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كاملاً:

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن نيتها القيام بأعمال صيانة و تطوير على أنظمتها الإلكترونية، مما سيؤدي لتوقف خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء و شحن العدادات مسبقة الدفع (ذكي وهولي)و ذلك منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23/6/2022 الساعة 12 ليلاً و حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/6/2022.

لذا ندعو الإخوة المشتركين للتأكد من أرصدة عداداتهم مسبقة الدفع وشحنها عند الحاجة قبل موعد تنفيذ أعمال الصيانة و التطوير المعلنة.

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