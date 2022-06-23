كارفاخال يكشف سر تفوق ريال مدريد في النهائيات

كشف داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، سر تفوق فريقه في النهائيات الأوروبية، التي خاضها خلال السنوات الأخيرة.



ويعد كارفاخال أحد 3 لاعبين شاركوا كأساسيين، في نهائيات دوري الأبطال الخمسة التي فاز بها الميرينجي منذ عام 2014، بجانب لوكا مودريتش وكريم بنزيما.

وعن سر هيمنة الريال على النهائيات، قال كارفاخال خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن هذا يشعر به المنافس أكثر منا.. نحن نذهب من أجل الفوز في كل مرة، حتى لو كنا سيئين للغاية ولم نكن في يومنا، فستتاح لنا الفرص.. وإذا واصلنا التصويب، فسنحصل على المكافأة".



وتابع: "المنافس يقول ريال مدريد أمامي، وهم لا يخسرون النهائيات ويعرفون كيف ينتصرون فيها.. وفي باريس سجلنا هدفا وحققنا اللقب".



وأتم: "نحن نعرف ما يجب القيام به في كل لحظة، ونعلم أن الخصم سيترك المساحات.. وهذا هو مفتاح إدارة المباراة بشكل صحيح، من أجل الفوز بالكأس".