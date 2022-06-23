من هو هداف الدوري المصري 2022؟

هداف الدوري المصري 2022 مازال يشغل متابعي الكرة المستديرة، خاصةً بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، بعد إقامة 3 مباريات، حيث حقق فريق بيراميدز فوزًا على إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد، كما فاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدفين لهدف، وسجل للأحمر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، بينما أحرز للمحلة حميد ماو، حيث استمر نجم فريق الزمالك أحمد سيد زيزو، في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

هداف الدوري المصري

واحتل أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 11 هدف.

هداف الدوري المصري

وجاء جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، ومروان حمدي لاعب سموحة، في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

هداف الدوري المصري

وانفرد جون إيبوكا لاعب إنبي بالمركز الثالث في ترتيب هداف الدوري المصري، برصيد 9 أهداف، ثم أحمد رفعت لاعب فيوتشر في المركز الرابع برصيد 8 أهداف.

هداف الدوري المصري

وجاء مهاجم النادي الأهلي محمد شريف، هداف الدوري المصري الموسم الماضي، ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي وخالد قمر لاعب الجونة وأيضا مصطفى شلبي في المركز الخامس برصيد 7 أهداف.

هداف الدوري المصري

ويحتل محمد مجدي أفشة وعلي معلول نجمي الأهلي، وعمر السعيد لاعب الزمالك، وأحمد عاطف لاعب فيوتشر المركز السادس برصيد 6 أهداف.

جاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- أحمد سيد زيزو “الزمالك” 11 هدف

2- مروان حمدي “سموحة” 10 أهداف

2- جوب مابولولو “الاتحاد السكندري” 10 أهداف

3- جون إيبوكا “إنبي” 9 أهداف

4- أحمد رفعت “فيوتشر” 8 أهداف

5- محمد شريف “الأهلي” 7 أهداف

5- محمد هلال “البنك الأهلي” 7 أهداف

5- خالد قمر “الجونة” 7 أهداف

5- مصطفى شلبي “إنبي” 7 أهداف

6- محمد مجدي أفشة “الأهلي” 6 أهداف

6- إبراهيم عادل “بيراميدز” 6 أهداف

6- علي معلول “الأهلي” 6 أهداف

6- أحمد عاطف “فيوتشر” 6 أهداف

6- أحمد رفعت “فيوتشر” 6 أهداف

6- عمر السعيد “الزمالك” 6 أهداف

6- أشرف بن شرقي “الزمالك” 6 أهداف

7- بيرسي تاو “الأهلي” 5 أهداف

7- محمود وادي “بيراميدز” 5 أهداف