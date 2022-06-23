ألمانيا تواجه نقصا في الغاز

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن ألمانيا من الآن تواجه نقصا في مادة الغاز، ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي" بسبب العقوبات الغربية على موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" عن وزير الاقتصاد الألماني أن ألمانيا تواجه نقصا في مادة الغاز في ظل انخفاض في الإمدادات من روسيا بسبب صعوبات فنية على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق).

وقال الوزير الألماني: "نحن نواجه أزمة غاز"، وأضاف أن مثل هذا السيناريو كانت السلطات تدرسه من قبل لذا استعدت البلاد له منذ نهاية عام 2021.

ودعا الوزير السكان والشركات لخفض استهلاكهم من الغاز، وفي ظل ذلك أعلن عن بدء المرحلة الثانية من خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول أوروبية عبر "السيل الشمالي" في منتصف يونيو الجاري بسبب مشاكل تقنية إذ أن كندا رفضت إعادة توربينات غازية إلى روسيا بعد صيانتها بذريعة العقوبات المفروضة على موسكو.

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، اليوم الخميس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة.

وقال مراسلنا إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة، وفتحت مضخات المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقتي السودانية والواحة، وأجبرت الصيادين عنوة على مغادرة البحر.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.