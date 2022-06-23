توضيح مهم من وزارة التنمية بشأن المنحة القطرية ومستحقان الشؤون

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية د. عزيزة الكحلوت، اليوم الخميس 23/6/2022، أن 46 ألف أسرة مستحقة وفق المعايير لا تزال في كشوفات وزارة التنمية، ولم تستلم المنحة.

وأوضحت الكحلوت في تصريح إذاعي، أنه تم البدء في صرف المنحة القطرية لـ 103 آلاف أسرة مستفيدة، ولا يوجد أي اسم جديد، ويوجد 46 ألف أسرة مستحقة وفق المعايير لا تزال بالكشوفات ولم تستلم المنحة، ونضغط على اللجنة القطرية لاعتماد كل الكشوفات.

وبينت، أن أي شخص لم يستلم المنحة خلال أشهر ولا يوجد أي مانع له بإمكانه مراجعة التنمية الاجتماعية للبحث في إعادة اسمه بكشوفات المنحة، واذا لديه أي خلل بإمكانه الدخول للتسجيل الموحد وتعديل رقم الجوال والبيانات.

وحول السجل الوطني أشارت الكحلوت إلى أن الباحثين التابعين لنا لديهم استمارة دقيقة جداً تحتوي على أسئلة متخصصة، وهذه الاستمارة تقدم معلومات صحيحة وتعيد النظر بمدى استفادة الأسر الفقيرة من مساعدات الوزارة، ويوجد بالبرنامج الوطني أسر لا تستحق المساعدة لذلك قمنا بالجولات الميدانية لاختيار المستفيدين بدقة وشفافية.

أما بخصوص صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، أكدت الكحلوت أنه ليس لديها أي معلومات حول صرف دفعة الشؤون الاجتماعية، معربةً عن أملها أن يكون قريباً، خاصة وأن المعلومات تشير باستلام السلطة برام الله الموازنات الخاصة من الاتحاد الأوروبي.