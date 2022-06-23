حكم إعطاء الجزار من لحوم الأضحية- حكم إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة، عيد الأضحى المبارك على الأبواب، إذ يحرص المسلمون على إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ذبح القربان بعد الانتهاء من صلاة الفجر مباشرة وتوزيعها لله سبحانه وتعالى لنيل الأجر والثواب، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: أن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر"، صدق الله العظيم، إذ إن هذه السورة توضح أهمية الأضحية في هذا اليوم العظيم.

السوال : هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من لحم الأضحية؟



الجواب : 👇 pic.twitter.com/k6RjriTmyk — سعود .... (@alsarab1210) July 4, 2021

هل يعطى الجزار من الاضحية؟

ويتساءل الآلاف من الناس الذين ينوون الأضحية هذا العام حول مسألة، حكم إعطاء الجزار من لحوم الأضحية- حكم إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة، وهو أمر شرعي لا يمكن لأي شخص التحدث فيه ما لم يكن مطلع على الحكم من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك من اهل الشرع والدين، لأن من " افتى بغير علم فقد كفر"، لهذا بعد أن لامسنا بحثا كبيرا على سؤال، هل يعطى الجزار من الاضحية؟ حرصت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر الجواب الشافي لهؤلاء الناس.

هل يجوز اعطاء الجزار أجرته من لحم الأضحية أو الهدي أو العقيقة أو ذبائح الضيوف؟

Is it permissible to pay the butcher with meat from the Eid sacrifice, Hadiy, Aqiqah, or a slaughter for guests? pic.twitter.com/DWwzUecoi2 — الشيخ د. عزيز العنزي (@WebAzizfrhaan) March 28, 2021

ما حكم إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة؟

هناك آراء كثر حول تتحدث عن، ما حكم إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة؟ كون عيد الأضحى المبارك بات على الأبواب، فلم يتبقى على حول العيد سوى أيام معدودة، لهذا يزيد التساؤل والاهتمام بهذه المسألة لأن لها ضوابط وأحكام شرعية، لا يستطيع أي شخص الإفتاء بها، وإلا أن أفتى بحكم خطأ، فإنه يتحمل وزره ويدخل النار، لأنه يكون قد دخل في الشرك والكفر.

هل يجوز إعطاء الجزار من لحم الأضحية؟

ونرفق لكم الإجابة عن السؤال، هل يجوز إعطاء الجزار من لحم الأضحية؟ وبعد بحث عميق عبر صفحات المختصين بعلم الدين والشريعة الإسلامية، إذ أجمع هؤلاء العلماء على جواز اعطاءه من اللحم كهدية، ولا يجوز إعطائه من لحوم الذبيحة كأجر له، فعلى المضحي أن يعطي الجزار أجرته نقدا وفق الرقم المتفق عليه، ولا يجوز إعطائه من اللحوم أجرة على القيامة بمهمته.