حكم إعطاء الجزار من لحوم الأضحية- حكم إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة، عيد الأضحى المبارك على الأبواب، إذ يحرص المسلمون على إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ذبح القربان بعد الانتهاء من صلاة الفجر مباشرة وتوزيعها لله سبحانه وتعالى لنيل الأجر والثواب، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: أن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر"، صدق الله العظيم، إذ إن هذه السورة توضح أهمية الأضحية في هذا اليوم العظيم.

ويتساءل الآلاف من الناس الذين ينوون الأضحية هذا العام حول مسألة، حكم إعطاء الجزار من لحوم الأضحية- حكم إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة، وهو أمر شرعي لا يمكن لأي شخص التحدث فيه ما لم يكن مطلع على الحكم من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك من اهل الشرع والدين، لأن من " افتى بغير علم فقد كفر"، لهذا بعد أن لامسنا بحثا كبيرا على سؤال، هل يعطى الجزار من الاضحية؟ حرصت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر الجواب الشافي لهؤلاء الناس.

هل يجوز اعطاء الجزار أجرته من لحم الأضحية أو الهدي أو العقيقة أو ذبائح الضيوف؟

