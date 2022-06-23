من هو هالي الرحباني؟ تفاجأ العالم العربي من ظهور اسم هالي الرحباني، إذ ظهر فجأة وبدأ الجميع يتحدث عن هالي الرحباني، وبدأ الفضول للبحث عن هذا الإنسان الذي غاب لسنوات عديدة عن الساحة، وظهر فجأة دون سابق إنذار، مع العلم أن الآلاف من الناس بينهم أطباء، كانوا يعتقدون أنه توفي وهو في السن الثامنة من عمره، إلا أن مئات الآلاف لا يعرفون من هو، ولكن شدة الحديث عنه دفعت فضولهم للبحث عن، من هو هالي الرحباني؟

أحدث ظهور لجارة القمر "فيروز" برفقة ابنيها زياد و هالي الرحباني 😍❤️@ali_alifadhil خوما مقصرين وياك

جبنالك احدث صورة الها و تدلل#العراق pic.twitter.com/WlfrYNARDd — ABDULLAH AL_BAYATI (@AbdallahAlbayat) June 22, 2022

من هو هالي الرحباني ويكيبيديا

بات الحديث عن هالي الرحباني شغل رواد السوشيال ميديا، حتى غير المهتم بهذا الأمر من شدة الفضول بات يبحث عن، من هو هالي الرحباني؟ لاسيما وأنه ظهر على كرسي متحرك برفقة الفنانة فيروز، فالعديد من الناس باتوا يتساءلون عن العلاقة بينهما، ولماذا ظهر فجأة وزاد الحديث عنه، لهذا نرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، السيرة الذاتية لهذا الشخص، حتى نلبي فضول ورغبة المتابعين جميعاً.

من جميل ما قرأت:

مجد العالم الزائل.

السيدة فيروز في القداس السنوي للكبير عاصي الرحباني كنيسة رقاد السيدة المحيدثة ٢١ حزيران ٢٠٢٢ اهمية الصورة هي إمساكها ليد ابنها هالي المقعد ومن هنا ندرك مدى اهتمامها ببيتها وكنيستها وأن مجد هذا العالم زائل ولا يساوي شيء.#كل_شيئ_مجد_باطل. pic.twitter.com/dzPLb1KX2t — Georges Haddad (@Georges35144280) June 22, 2022

السيرة الذاتية لهالي الرحباني

هالي الرحباني هو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ بات الملايين من الناس حول الوطن العربي، يبحثون عن، السيرة الذاتية لهالي الرحباني، لاسيما وأنه ظهر بجانب الفنانة فيروز، وبعد البحث عن علاقة القرابة بينهما، وجدنا أنه ابنها، لكنه لم يكن يظهر على الشاشات أو السوشيال ميديا، أو حتى مع والدته في أي ظهور اعلامي، حتى ظهر فجأ رفقة والدته عبر السوشيال ميديا، وزاد الحديث عنه

"هالي" ابن السيدة #فيروز مع " دلال كرم " الزوجة السابقة للفنان زياد الرحباني مع ابنها عاصي الرحباني pic.twitter.com/E3zp4DmaTV — tufy (@tufy77) November 23, 2018

هالي الرحباني من ذوي الاحتياجات الخاصة

وتضاعف الحديث عن، هالي الرحباني من ذوي الاحتياجات الخاصة، ظهور "هالي الرحباني" هو الأول لنجل المطربة الكبيرة المولود عام 1958، والبالغ من العمر 64 عاما، و"هالي" من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يعيش على كرسي متحرك، ويعاني من إعاقة ذهنية، وعند ولادته قال الأطباء إنه لن يعيش أكثر من ثماني سنوات على أكثر تقدير، وذلك وفق التقديرات والعلوم الطبية، إلا إنه لم يفارق الحياة حتى هذه اللحظة، وهو أمضى من حياته 6 عقود ونصف ولا يزال على قيد الحياة.