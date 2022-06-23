إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

أصيب شاب بالرصاص، اليوم الخميس 23/6/2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة (مستعربين) اقتحموا المخيم بسيارة مدنية، تبعتها قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل كريم الأطرش للمرة الثانية خلال خمس ساعات، بحثا عن نجله ليث، مطالبين ذويه بتسليمه.

وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم محمد الجعفري لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في حارة الولجية على الشارع الرئيسي القدس الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان.