ماذا تخشى "إسرائيل" من غزة ؟

قال موقع "والا" العبري، اليوم الخميس 23/6/2022، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تخشى أن تستغل المقاومة في غزة، الأوضاع الحالية في إسرائيل، وعمل على تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وبحسب الموقع العبري، فإن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، زار أمس، مناطق غلاف غزة، وعقد جلسة تقييم للوضع، مع قادة جيش الاحتلال.

وأشار القادة خلال الحديث مع بينيت، عن خشيتهم من توتر قد يحصل للأوضاع مع قطاع غزة، وحذروا من أن تستغل حماس الوضع السياسي لكسر الهدوء في الجنوب.

وأوضح موقع "والا" العبري أن بينيت اجتمع خلال الزيارة مع قائد المنطقة الجنوبية اللواء أليعازر توليدانو، وقائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني وقادة غيرهم حول الأوضاع الأمنية مع غزة.