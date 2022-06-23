حجاج الضفة يبدأون بالمغادرة للديار الحجازية اليوم وكافة حجاج غزة يصلون مكة المكرمة

بدأ حجاج الضفة الغربية صباح الخميس 23/6/2022 بالتوجه إلى معبر الكرامة الحدودي مع الجانب الأردني، للانطلاق بالحافلات نحو الديار الحجازية، لأداء مناسك الحج للعام الهجري للعام الحالي 2022

وقال الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن أولى قوافل حجاج الضفة الغربية ستغادر اليوم الخميس القادم 23/6/2022 فيما ستغادر الثانية يوم الجمعة 24/6/2022.

اكتمل فجر اليوم الخميس 23/6/2022، وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة، بعد وصول الفجر الثاني.

وجرى استقبال حجاج بيت الله في مطار جدة فور وصولهم، ونقلهم إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة، ثم تسكينهم في الفنادق المخصصة لهم بمكة من قبل اللجنة المختصة بالتسكين.

وغادر الحجاج على دفعتين، يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث سيقتصـر العمل في معبر رفح لمغادرة الحجاج فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

فيما استمر العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر للمسافرين القادمين من الجانب المصري خلال أيام سفر حجاج بيت الله الحرام.