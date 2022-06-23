مهجة القدس: الأسير عارف حريبات يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســــسـة مهـجـة الـقـدس للـشــهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيــونـي أفـرجـت مساء أمس عن الأسـير المجاهـد عارف سلامة سلامة حريبات (39 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 20 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/10/2020م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر عارف حريبات ولد بتاريخ 23/08/1983م، وهو متزوج، ولديه طفلتين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن رامون الاحتلالي.

من جــهــتــهـا تـتـقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القــلبـيـة الـحـارة من الأســيـر المـحـرر عارف حريبات وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.