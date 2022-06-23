مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في أم الفحم وإصابة آخر في طمرة

قتل شاب فيما أصيب آخر بجراح خطيرة، في مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48، في جريمة إطلاق نار.

وقالت مصادر محلية أن الشاب أصيب بجراح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار، ونقل إلى عيادة، غير أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ليعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وفي مدينة طمرة، أُصيب شاب بجراح جرّاء تعرّضه لإطلاق نار. ونقَل طاقم طبيّ المصاب إلى المستشفى حيث وصفت إصابته ما بين المتوسطة والخطيرة.

وشهدت البلدات العربية داخل أراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في جرائم القتل خلال الأيام الأخيرة، إذ قُتل منذ مطلع الشهر الجاري 10 أشخاص بينهم 8 في غضون أسبوع واحد، وذلك امتدادا لتقاعس الشرطة في كبح جماح الظاهرة المستفحلة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين إلى جانب تواطؤها مع عصابات الإجرام.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري، 43 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري، المحتلتين.