الكويت تسحب تراخيص عشرات الوسائل الإعلامية وتحيلهم للنيابة

قررت وزارة الإعلام الكويتية سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية، وأحالت العشرات منها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وجاء ذلك تطبيقا للقوانين الخاصة بتنظيم العمل الإعلامي، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضبط الممارسة الإعلامية وتجنب الانزلاق إلى ما وصفته بـ "الفوضى الإعلامية".

وقالت الصحيفة إن حمد روح الدين، وزير الإعلام الكويتي أعلن إحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية.

ويشمل القرار صحفا إلكترونية وقنوات فضائية في الكويت، بسبب نشرها مواد إعلامية تخالف القوانين وتستدعي سحب تراخيصها.

وقالت لجنة رصد المخالفات الإعلامية، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، إنها تقوم برصد الحسابات الخاصة بالوسائل الإعلامية حتى تتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لهذا العمل، مشيرة إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار.